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Ai, Bisio (Engineering): “”Sovranità significa governabilità e non va confusa con autarchia””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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“Sovranità vuol dire governabilità, significa essere liberi di scegliere tra i modelli e il tipo di monitoraggio che dobbiamo dare”. Così il Ceo di Engineering, Aldo Bisio, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles a margine di “AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group”, evento promosso da Engineering e co-ospitato dalle vicepresidenti dell’Eurocamera, Pina Picierno e Antonella Sberna.

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