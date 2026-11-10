Ai, Bisio (Engineering): “”Sovranità significa governabilità e non va confusa con autarchia””

“Sovranità vuol dire governabilità, significa essere liberi di scegliere tra i modelli e il tipo di monitoraggio che dobbiamo dare”. Così il Ceo di Engineering, Aldo Bisio, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles a margine di “AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group”, evento promosso da Engineering e co-ospitato dalle vicepresidenti dell’Eurocamera, Pina Picierno e Antonella Sberna.