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Ai, Bisio (Engineeering): “Governo dei dati prioritario, meglio investire su modelli più agili”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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“Il governo e il controllo dei dati è assolutamente prioritario, per questo io propendo più per finanziare e investire sulla caratterizzazione a livello industriale dei modelli più agili, rispetto invece a investire tonnellate di soldi in nuovi modelli”. Così il Ceo di Engineering, Aldo Bisio, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles a margine di “AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group”, evento promosso da Engineering e co-ospitato dalle vicepresidenti dell’Eurocamera, Pina Picierno e Antonella Sberna.

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