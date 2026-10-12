Italia
Ai, Biffi (Assolombarda): “”Siamo all’alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione
“Siamo all’alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica, dove l’intelligenza artificiale entra nelle macchine. Finalmente siamo nel nostro campo, il campo dell’area di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, la più alta densità di industria a livello europeo. Adesso siamo gli attaccanti che possono settare quelli che saranno i parametri della nuova industria di domani. Quindi questa è la grande occasione che sono felice anche la presidente del Consiglio abbia raccolto insieme a noi”. Lo ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.