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Ai, Bianco (Thea): “”da governare con alfabetizzazione sanitaria e digitale””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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“L’intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, noi possiamo solo capire come governarla. Bisogna investire in alfabetizzazione sanitaria e digitale”. Lo afferma Daniela Bianco, partner e responsabile della practice Health & Life Sciences di The European House – Ambrosetti, a Roma, in occasione della XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’.

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