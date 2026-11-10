Ai, Bianco (Teha): “I giovani la usano per dubbi sulla salute, ma si fidano poco”

(Adnkronos) – “La survey ci racconta di un mondo molto diverso rispetto a quello di alcuni anni fa. Oggi i cittadini utilizzano molto l’intelligenza artificiale, soprattutto tra i più giovani, ma emergono alcuni paradossi. Pur utilizzandola abbondantemente, non si fidano molto e, fortunatamente, fanno ancora ricorso ai professionisti sanitari e al farmacista per informazioni e dubbi sulla salute”. Lo afferma Daniela Bianco, partner e responsabile della practice Health & Life Sciences di The European House – Ambrosetti, oggi a Roma, in occasione della XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’, patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In questa occasione è stata presentata l’indagine del think tank sul rapporto tra cittadini, Ai e salute.

Un’altra contraddizione che riguarda il rapporto tra giovani e Ai è legata alla scarsa informazione: “Oltre ad essere utilizzatori massivi di questa tecnologia, dalla survey emerge che sono anche le persone più disinformate. Si tratta di un segnale allarmante”, osserva Bianco.

Dal momento che “l’intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, noi possiamo solo capire come governarla. Bisogna investire in alfabetizzazione sanitaria e digitale per l’utilizzo e l’inserimento dell’intelligenza artificiale nei percorsi di diagnosi e di cura. Le istituzioni sanitarie nazionali lo stanno già facendo, servono progettualità anche a livello regionale. Quindi bisogna continuare a investire – conclude – in competenze e formazione degli operatori e dei cittadini”.

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