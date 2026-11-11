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Agrofarma, Gentile (Areté): “”Italia indietro sull’agricoltura di precisione””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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«Siamo un po’ indietro in questo percorso anche rispetto agli altri Paesi europei, soprattutto in termini di SAU gestita con macchinari connessi e con tecniche di agricoltura di precisione 4.0». Enrica Gentile, CEO & Founder di Areté, richiama il ritardo italiano nella diffusione delle tecnologie digitali in agricoltura. Un limite che pesa anche sulla capacità delle aziende di ridurre gli input produttivi, migliorare l’efficienza degli interventi e recuperare marginalità, come emerge dal settimo Osservatorio Agrofarma presentato a Bologna durante Eima.

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