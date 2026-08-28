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Agguato a Cassano allo Ionio, un morto e un ferito grave: ucciso Giuseppe Scorza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Agguato a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio (Cosenza), dove un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima è Giuseppe Scorza, deceduto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due si trovavano nell’ufficio di un’azienda che si occupa di gestione di servizi ambientali nei pressi di via Fiume quando sono stati raggiunti da diversi colpi di arma da fuoco. Renato Elia, titolare dell’attività, è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dai locali e trovando riparo in un vicino esercizio commerciale. L’agguato è avvenuto intorno alle 5.38. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non è esclusa nessuna pista. 

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