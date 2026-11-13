Agente sequestrato da detenuti in reparto Alta sicurezza carcere Catanzaro

(Adnkronos) –

Un agente della Polizia penitenziaria in servizio è stato sequestrato, nel tardo pomeriggio di ieri, da un detenuto del circuito di Alta sicurezza del carcere di Catanzaro che, con la complicità di altri detenuti, gli avrebbe prima sottratto le chiavi. Alla base del gesto vi sarebbero futili motivi, presumibilmente riconducibili al controllo su un pacco contenente oggetti non consentiti. Solo il tempestivo intervento di altro personale della Penitenziaria, coordinato dal comandante di Reparto, ha consentito di liberare il collega coinvolto, evitando conseguenze ben più tragiche.

Il Sappe ha espresso, in una nota, “la più sincera solidarietà e vicinanza al collega vittima di questo vile sequestro” e rivolto “un sentito plauso a tutto il personale intervenuto e al comandante di Reparto”. Alla luce dell’accaduto, il Sappe chiede ai vertici dell’amministrazione penitenziaria e del ministero della Giustizia l’immediato trasferimento di tutti i detenuti responsabili e coinvolti nella vicenda.

“Non siamo di fronte a una semplice intemperanza. Trattandosi di soggetti detenuti per reati legati all’art. 416-bis del codice penale, aver privato della libertà personale un servitore dello Stato all’interno di un istituto penitenziario configura un vero e proprio attacco allo Stato. Un affronto che impone una risposta immediata, dura e intransigente: chi si rende protagonista di simili azioni deve essere immediatamente allontanato e destinato a strutture idonee, restituendo sicurezza e dignità a chi ogni giorno indossa l’uniforme in condizioni proibitive”, conclude il Sappe.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)