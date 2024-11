Affari Tuoi Matteo accetta l’offerta del Dottore e perde tutto: la mossa che ha cambiato la gara

La partita di ieri sera del pacchista Matteo ha tenuto col fiato sospeso il grande pubblico di Affari Tuoi: ecco cosa è successo.

In una serata ricca di emozioni e colpi di scena, Affari Tuoi, il celebre game show del preserale di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha visto protagonista un concorrente davvero speciale.

Matteo, noto al pubblico come Ben Affleck per la sua somiglianza con l’attore americano, ha lasciato il suo ruolo abituale di pacchista per calarsi nei panni del giocatore, portando con sé non solo la speranza ma anche l’entusiasmo contagioso che caratterizza il programma.

Affari Tuoi, la partita di Matteo

Originario di Savona ma attivo a Milano nel settore video e musica, Matteo ha portato sul palco del programma non solo il suo talento ma anche un pezzo della sua vita personale. Accompagnato dalla nonna Adriana, ospite abituale nelle sue visite milanesi, ha affrontato la sfida con determinazione e una buona dose di fortuna iniziale. Selezionando il pacco della Liguria numero 16 come suo punto di partenza, Matteo si è lanciato in un’avventura che lo ha visto aprire pacchi provenienti da tutta Italia.

I primi sei tiri hanno mostrato un Matteo fortunato e strategico. Dall’apertura del pacco 20 della Lombardia contenente zero euro fino al sorprendente pacco numero 11 della Sardegna con ben 100 mila euro. Seguendo poi con cifre più modeste ma altrettanto importanti per mantenere alto l’interesse e la tensione.

Il momento clou è arrivato con la prima telefonata del dottore che ha messo alla prova Matteo offrendogli 39 mila euro – offerta prontamente rifiutata dal concorrente alla ricerca di una vincita più sostanziosa. La decisione successiva di accettare il Cambio proposto dal dottore si è rivelata un punto cruciale nella partita: scambiando il suo pacco con quello numero 17 della Valle d’Aosta, Matteo si è trovato a dover gestire le conseguenze delle sue scelte sotto gli occhi attenti del pubblico.

Nonostante le offerte successive del dottore e i pacchi aperti dalle cifre sempre più variabili – tra cui spiccano i 30 mila euro del Trentino Alto Adige e i sorprendenti 200 mila euro del Molise – Matteo ha continuato sulla sua strada rifiutando proposte economiche consistenti in favore dell’incognita rappresentata dal proprio pacco.

La partita si è conclusa in modo tanto drammatico quanto didattico per chiunque sogni grandi vincite ad Affari Tuoi. Dopo aver rifiutato l’ultima offerta da 50 mila euro sperando in una cifra maggiore, Matteo ha scoperto che nel suo pacco vi erano ben 300 mila euro – una somma che avrebbe potuto cambiargli la vita ma che rimarrà uno dei tanti “se” che popolano le storie dei concorrenti dello show.