(Adnkronos) – Puntata ricca di colpi di scena quella appena andata in onda su Rai 1 di Affari tuoi. Protagonista del gioco è Francesco del Molise, ex cestista, accompagnato dalla moglie Carla (che ha conosciuto grazie alla pasta e patate come hanno raccontato in trasmissione). Francesco ha tentato la fortuna con il pacco numero 4. Ha giocato a scacchi col Dottore per tutta la durata della trasmissione, fino a ottenere l’offerta più alta.

Dopo aver rifiutato la prima offerta da 38mila euro, ne ha rifiutata una seconda 46mila euro. Francesco ha poi cambiato il pacco numero 4 e ha preso il 19, che era il suo numero di maglia nel periodo più vincente della sua carriera da cestista. Ma ha scoperto che tra le mani aveva avuto 50mila euro. L’offerta del Dottore è calata a 35mila euro, e anche stavolta non ha accettato.

Il concorrente è arrivato al termine della puntata con Tommasino e 200mila euro. L’ultima offerta del Dottore è stata di 60mila

euro. “Con 60mila euro faremo il viaggio di nozze che non abbiamo mai fatto, porteremo le bimbe nel parco giochi delle principesse e avremo un po’ di sicurezza economica”. La fortuna l’ha baciato: nel suo pacco aveva Tommasino.

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