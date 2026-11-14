Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Aereo non decolla e il cantante degli Hoobastank improvvisa un concerto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
L’aereo non può decollare e parte… un concerto. Durante lo stop ai voli che ha bloccato gli Stati Uniti per circa quattro ore, nella notte italiana, per i passeggeri a bordo di uno dei velivoli fermi a terra è arrivata una sorpresa inimmaginabile. Per alleggerire il clima, il cantante degli Hoobastank, gruppo rock americano, ha improvvisato un vero e proprio concerto, scatenando l’entusiasmo dei passeggeri. 

Il frontman della band, Doug Robb, si è infatti alzato dal proprio sedile con il microfono in mano e ha cominciato a cantare, seguito dalle urla del resto dell’aereo, che ha iniziato a riprendere la scena. Il video è diventato rapidamente virale sui social e scatenato anche l’invidia di alcuni fan. 

Nella cabina del velivolo suono risuonate le note di ‘The Reason’, canzone popolare in tutto il mondo, che ha così allietato l’attesa dei passeggeri verso il decollo. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nettuno, al Forte 50 anni di pittura del Maestro Corrado

3 Ottobre 2017

Testa (OsserMare): “Oltre 224 miliardi di euro, nessun altro settore produce come blue economy”

8 Luglio 2026

A Hollywood accordo preliminare tra attori e studios

9 Novembre 2023

Fondazione Magna Grecia, a Sibari confronto su Cultura e Innovazione

14 Settembre 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno