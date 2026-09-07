Aereo cargo Amazon fuori pista a Miami, 5 morti e 5 feriti: aperta un’indagine

(Adnkronos) – E’ stata aperta un’indagine sull’incidente avvenuto a Miami, dove un aereo cargo di Amazon è uscito fuori pista domenica pomeriggio all’aeroporto internazionale. Il pilota e il copilota, rimasti intrappolati nella cabina di pilotaggio mentre i motori dell’aereo erano “in fiamme”, sono stati estratti dai vigili del fuoco. Nell’incidente sono morte cinque persone e altrettante sono rimaste ferite, tre in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante l’atterraggio, poco prima delle 14 ora locale, il velivolo – il volo Prime Air 7598, un Boeing 767-300 proveniente da Porto Rico – è finito fuori pista, urtando diversi veicoli, prendendo fuoco. L’ente statunitense per l’aviazione (FAA) ha quindi annunciato l’apertura di un’indagine. L’aereo, che ha terminato la sua corsa in un campo adiacente all’aeroporto e ha colpito alcuni di veicoli, lasciando “un paio di vittime intrappolate all’interno”, ha spiegato il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade, Ray JadallahJadallah, sottolineando che è stato necessario “un complesso intervento di estrazione”.

“Al loro arrivo, le squadre hanno trovato un aereo in fiamme”, hanno spiegato i vigili del fuoco su X, precisando di aver mobilitato oltre sessanta unità. Resta da capire perché l’aereo non sia riuscito a fermare la sua corsa prima della fine della pista. Secondo un’analisi delle registrazioni audio del controllo del traffico aereo condotta dalla Cnn, i piloti non avrebbero dichiarato l’emergenza prima dell’atterraggio. “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere che cinque persone hanno perso la vita nell’incidente odierno all’aeroporto internazionale di Miami – ha detto Kelly Nantel, portavoce di Amazon, alla Cnn -. Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie, ai cari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa devastante perdita”. “L’aereo, operato dalla compagnia 21 Air, stava tentando di atterrare quando si è verificato l’incidente – prosegue -. Stiamo collaborando a stretto contatto con le autorità e i funzionari locali per raccogliere maggiori informazioni e forniremo la nostra piena collaborazione a qualsiasi indagine”.

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