Achille Lauro presenta ‘Casa Ragazzi Madre’: “I giovani hanno bisogno di sentirsi parte di qualcosa”

Il cantiere del progetto, che vale oltre 3,6 milioni di euro, è stato avviato nel mese di settembre 2026 e l’apertura delle porte è prevista nel 2027. L’obiettivo di Casa Ragazzi Madre non è soltanto intervenire quando il disagio è ormai evidente, ma raggiungere anche quei ragazzi che non chiedono aiuto, non arrivano spontaneamente ai servizi o non considerano ancora grave la propria condizione. 🔴🆕Aggiungi Demografica alle fonti preferite e non dimenticare di seguire il canale Youtube di Adnkronos per altre video notizie #achillelauro #ragazzimadre