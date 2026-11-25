MILANO (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress e la televisione libica Hasad hanno siglato un memorandum d’intesa e di cooperazione nel settore dei media. L’accordo rafforza la presenza di Italpress in Libia e nell’area del Mediterraneo e del Nord Africa.

L’intesa è stata firmata a Milano dal direttore e fondatore di Italpress, Gaspare Borsellino, e dal direttore generale di Hasad Tv, Muataz Gaderboh.

L’accordo di partnership prevede uno scambio di contenuti video e multimediali ma anche attività di formazione e tirocini del personale, in particolare su giornalismo digitale, giornalismo ambientale e fact checking.

L’intesa segue quella già firmata di recente a Palermo con l’agenzia di stampa libica Lana e si aggiunge alla media partnership di Italpress per il “Misurata Energy e Business Summit” che si terrà il prossimo mese di marzo.

“La Libia è un partner strategico, e il Mediterraneo e il Nord Africa sono un’area centrale per l’informazione e per le relazioni internazionali”, dichiara il direttore di Italpress, Gaspare Borsellino. “Con questo accordo, dopo l’intesa con l’agenzia Lana e le partnership realizzate di recente sugli eventi in Libia, rafforziamo la nostra presenza nel Paese. Vogliamo costruire un ponte stabile tra le due sponde, fondato sullo scambio di contenuti, sulla formazione dei giornalisti e sulla collaborazione professionale”.

Per Muataz Gaderboh, direttore generale di Hasad Tv, “le relazioni tra la Libia e l’Italia non sono semplicemente il risultato della vicinanza geografica, ma rappresentano un legame profondo, costruito attraverso la storia, gli interessi comuni e una dimensione mediterranea che rende il futuro dei nostri due Paesi strettamente connesso. Crediamo che questa relazione, tradizionalmente forte sul piano economico, energetico e commerciale, meriti oggi una dimensione altrettanto importante sul piano culturale, dell’informazione e della comunicazione”.

In questo contesto, l’accordo con Italpress “assume per noi un significato che va oltre la cooperazione tra due organizzazioni mediatiche. E’ un passo verso la costruzione di un dialogo più diretto e strutturato tra le nostre società, fondato sulla conoscenza reciproca, sulla professionalità giornalistica e sulla capacità di raccontare le rispettive realtà senza stereotipi o semplificazioni. La Libia non può essere raccontata soltanto attraverso le sue crisi, così come il Mediterraneo non può essere interpretato esclusivamente attraverso le sue sfide. Esistono opportunità, trasformazioni economiche, energie culturali e nuove generazioni che meritano di trovare spazio nel racconto mediatico internazionale”, spiega l’imprenditore di Agedabia.

Con Hasad Tv “vogliamo contribuire a questa nuova narrazione, offrendo una prospettiva libica autorevole, moderna e aperta al mondo. Siamo convinti che una cooperazione più forte tra i media libici e italiani possa contribuire non soltanto a migliorare la qualità dell’informazione, ma anche a rafforzare la comprensione reciproca e a creare nuove opportunità di collaborazione tra i due Paesi. Per noi, questa intesa con Italpress rappresenta l’inizio di un percorso che aspiriamo a rendere concreto, duraturo e capace di produrre valore per entrambe le società”, conclude Gaderboh.

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