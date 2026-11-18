“Il primo Rapporto nazionale misura il peso dell’integrazione tra spazio ed economia del mare: 45 miliardi di valore, 168mila occupati e 35.900 imprese. Il ruolo del sistema camerale è quello di sostenere le aziende, intercettarne i bisogni e favorire opportunità di lavoro per i giovani”, Ha detto Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, al 4° Forum Space&Blue che si è tenuto a Roma, presso il Mimit.