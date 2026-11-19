Il contributo degli investimenti privati alla transizione energetica e alla sostenibilità delle città è stato al centro dell’intervento del sindaco Roberto Lagalla, in occasione della presentazione, oggi 19 novembre 2026, del quinto Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia di A2A nella sede di Sicindustria, sita a Palermo. Il Gruppo, attivo nei settori dell’energia, dell’ambiente e dei servizi alle città, ha illustrato le iniziative realizzate nell’Isola. Lagalla si è soffermato sulla collaborazione tra imprese e istituzioni, sulle scelte energetiche compiute a livello nazionale e sul ruolo dell’energia pulita e della rigenerazione urbana nella riduzione dell’impatto ambientale.