A Suzuka Max Verstappen conquista il Gp del Giappone e diventa Campione del Mondo

Max Verstappen ha vinto il Gp del Giappone sotto l’acqua. Il campione del Mondo in carica ha dominato la gara senza problemi dimostrando di avere la stoffa anche in queste condizione. Seconda posizione per Leclerc dopo un duello con Perez, ma a causa di una penalità il monegasco è retrocesso in terza piazza e quarto posto per Ocon dopo una battaglia con Hamilton. Grazie a questa penalità Max Verstappen ha vinto il suo secondo campionato di Formula 1 consecutivo.

La prima partenza del Gp di Suzuka ha visto Max Verstappen lucido quando Charles Lelcerc ha provato a sorpassarlo. Il campione del Mondo in carica ha tenuto il Ferrarista dietro facendolo tornare in seconda posizione. Ma la corsa è durata una manciata di minuti visto che a causa della pioggia e degli incidenti di Alexander Albon della Williams nelle retrovie e di Carlos Sainz toccato da Sebastian Vettel dell’Aston Martin (contatto fortuito) è stata inserita la Safety Car e pochi istanti dopo i commissari hanno fermato la corsa.

Dopo 2 ore di attesa la corsa è iniziata sotto regime di Safety Car e con le gomme da bagnato estremo. I commissari hanno anche inserito il limite del chiusura del Gp, ovvero di 40 minuti. Alla ripartenza Max Verstappen ha mantenuto la testa della classifica e sin dai primi giri ha messo secondi su Charles Leclerc. Il Ferrarista è in piena difficoltà anche se ha realizzato il tempo in 1:44.489 prendendosi il punto addizionale. Durante la sosta ai box Sebastian Vettel e Nicolas Latifi della Williams stavano per collidere con il secondo che è stato penalizzato di 5 secondi per Unsafe Realise ai box.

Interessante duello tra Esteban Ocon dell’Alpine e Lewis Hamilton della Mercedes per la quarta posizione con il francese che ha chiuso ripetutamente la porta all’ex campione del mondo, mentre Perez della Red Bull ha messo pressione a Leclerc per la seconda posizione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...