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A Navanethem ‘Navi’ Pillay il Nobel per la Pace 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il Comitato per il Nobel norvegese ha assegnato il premio per la Pace 2026 a Navi
Pillay, giurista sudafricana di origine tamil-indiana, in riconoscimento del suo impegno di lunga data nella difesa dei principi universali
del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni.  

 

“Nel corso della sua carriera – si evidenzia nelle motivazioni – Pillay ha mantenuto una ferma bussola morale e una costante adesione ai principi fondamentali della giustizia, contribuendo a rafforzare il ruolo e l’efficacia del diritto internazionale”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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