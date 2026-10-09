A Navanethem ‘Navi’ Pillay il Nobel per la Pace 2026

(Adnkronos) – Il Comitato per il Nobel norvegese ha assegnato il premio per la Pace 2026 a Navi

Pillay, giurista sudafricana di origine tamil-indiana, in riconoscimento del suo impegno di lunga data nella difesa dei principi universali

del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni.

“Nel corso della sua carriera – si evidenzia nelle motivazioni – Pillay ha mantenuto una ferma bussola morale e una costante adesione ai principi fondamentali della giustizia, contribuendo a rafforzare il ruolo e l’efficacia del diritto internazionale”.

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