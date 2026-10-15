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A Milano il primo Investor Day di Cdp: 150 investitori a confronto su prospettive di crescita

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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Cassa Depositi e Prestiti – Cdp ha organizzato a Milano, negli spazi di Sda Bocconi, il suo primo Investor Day, chiamando a raccolta oltre 150 investitori e rappresentanti della comunità finanziaria nazionale e internazionale. L’obiettivo è rafforzare il dialogo con i mercati e favorire la collaborazione tra capitali pubblici e privati a sostegno della crescita sostenibile e di lungo periodo del Paese. Nata dalla volontà di approfondire le sfide strategiche per lo sviluppo dell’economia italiana e le opportunità di investimento, l’iniziativa ha messo al centro del confronto l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla produttività, la transizione energetica, le infrastrutture, la competitività tecnologica e il ruolo della finanza.

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