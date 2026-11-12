A Merano espositori da 23 Paesi, il gin di due imprenditori abruzzesi di Castel di Sangro conquista il premio più ambito

La storia del gin abruzzese premiato a Merano comincia in due comuni. A Castel di Sangro, nell’Aquilano, Alessandra Iacobucci e Daniele Tramontano hanno fondato Akiram per dare forma alla loro passione per i distillati. A Fara Filiorum Petri, nel Chietino, hanno trovato nello storico stabilimento IVAL le competenze produttive per trasformare le proprie ricette in una linea di gin. Da questa collaborazione è nato Gin Monte Campo.

La ricerca delle botaniche e il lavoro sulle ricette hanno portato a due riconoscimenti in altrettante edizioni. Nel 2025 il Golosity Dry Gin Monte Campo ha ottenuto il Gold. Nel 2026 il The Skulls Dry Gin, firmato MC Natural Spirits, ha raggiunto il Platinum, il livello più alto dei The WineHunter Awards. Due prodotti distinti, ciascuno con il proprio profilo, che hanno dato visibilità al lavoro dei fondatori e della distilleria.

Il riconoscimento è arrivato in una manifestazione che riunisce grandi cantine, aziende a conduzione familiare e produttori artigianali del food e degli spirits. L’edizione 2026 ha richiamato espositori da 23 Paesi. I candidati al Platinum affrontano una seconda degustazione e nella categoria Distillati e Liquori appena sei prodotti hanno raggiunto il massimo livello. Due di questi, il The Skulls e la Ratafià di Scuppoz, sono abruzzesi.

Il premio porta all’attenzione degli operatori del settore anche il percorso dei due imprenditori. L’azienda ha sede nell’Alto Sangro, le ricette vengono realizzate nel Chietino e la collaborazione con una distilleria storica ha permesso a Iacobucci e Tramontano di portare sul mercato un marchio proprio, con una produzione radicata in Abruzzo.