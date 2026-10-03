A Matera l’IgersMeet Nazionale 2026, 60 esperti di storytelling digitale da tutta Italia per raccontare Basilicata

(Adnkronos) – Sessanta content creator e local manager, arrivati da tutte le regioni italiane, hanno dato il via oggi a Matera all’IgersMeet Nazionale 2026, il raduno annuale della community di IgersItalia dedicato alla promozione dei territori attraverso fotografia, storytelling e comunicazione partecipata. Fino a domenica 4 ottobre racconteranno i Sassi, i borghi e i paesaggi della Basilicata, in un’iniziativa realizzata con l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata. L’evento è stato presentato alla stampa presso l’Open Space di Matera, dove è seguita la XIV Assemblea Nazionale di IgersItalia. Il cuore dell’IgersMeet sono i tour esperienziali, pensati come itinerari di scoperta e di produzione editoriale in cui fotografia e storytelling servono a interpretare il territorio, oltre che a documentarlo. Si parte da Matera, con il patrimonio mondiale dei Sassi, della Civita e del Parco della Murgia Materana. Tappa poi a Craco, il celebre paese fantasma lucano, dove memoria, geologia e storia si intrecciano tra i calanchi. A Montescaglioso, la Città dei Monasteri, i creator scopriranno la monumentale Abbazia di San Michele Arcangelo e i chiostri rinascimentali. A Miglionico li attendono il Castello del Malconsiglio, la memoria della Congiura dei Baroni e i panorami sulla valle del Bradano. Il viaggio toccherà infine Grottole, borgo sospeso tra le vallate del Bradano e del Basento, e Ferrandina, centro della collina materana legato alla tradizione agricola e alla cultura dell’olivo.

Il racconto non si fermerà ai monumenti. I partecipanti incontreranno le comunità locali ed esploreranno paesaggi rupestri, riserve naturali, gravine e vallate. Parte essenziale della narrazione saranno anche le eccellenze enogastronomiche del Materano, dall’olio extravergine ai prodotti da forno, dai formaggi ai legumi, che testimoniano la storia agricola e la cultura contadina della regione. Fotografie, video, reel, articoli e stories confluiranno nei canali delle community locali, nel sito nazionale di IgersItalia e nelle piattaforme dei singoli creator. “Matera è una destinazione nota in tutto il mondo, ma la Basilicata è un sistema di borghi, abbazie, castelli, paesaggi rupestri e produzioni agricole che merita di essere raccontato – ha dichiarato Margherita Sarli, direttore generale dell’Apt Basilicata – Abbiamo scelto di affidare il racconto a chi sa farlo con linguaggi contemporanei, della comunicazione digitale. Per l’Agenzia è un modo concreto di fare destination marketing: partire dall’icona per valorizzare il patrimonio diffuso e le comunità che lo custodiscono. Ringrazio IgersItalia per aver scelto la Basilicata e auguro ai partecipanti tre giorni di scoperta e di ottimo lavoro”. “Con il supporto dell’Apt – ha ricordato il presidente Pietro Contaldo – la community ha costruito un’esperienza che mette al centro il racconto delle destinazioni. Il coinvolgimento dei local manager e dei content creator di tutta Italia ci permetterà di dare vita a una narrazione corale, capace di intrecciare sguardi e sensibilità differenti. L’auspicio è che i contenuti realizzati in questi giorni «possano continuare a raccontare Matera e la Basilicata anche dopo la conclusione dell’evento”.

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