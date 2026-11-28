Italia
A Civitavecchia nasce la Blue Med Academy Network per connettere giovani e lavoro
Il porto di Civitavecchia come luogo di formazione per dare nuove opportunità ai giovani che devono affrontare un mondo del lavoro in continuo cambiamento. È la visione con cui il presidente dell’Autorità Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha presentato la Blue Med Academy Network, un hub in cui imprese, scuole, ITS ed enti di formazione entrano in relazione tra loro per fornire un baglio di conoscenze da poter spendere nell’economia del mare oggi in espansione.