8 ottobre Giornata mondiale vista, consulenze e controlli oculistici gratuiti in 90 città italiane

(Adnkronos) – Giovedì 8 ottobre si celebra la Giornata mondiale della vista, un appuntamento annuale promosso in Italia dalla Fondazione Iapb Italia Ets (Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità). Le iniziative, consulenze e controlli oculistici gratuiti in 90 città, sono state presentate questa mattina al ministero della Salute alla presenza di rappresentanti ministeriali, della comunità scientifica e della società civile. Per Iapb Italia, “La salute visiva rappresenta oggi una delle principali sfide di sanità pubblica a livello mondiale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 2,2 miliardi di persone convivono con una riduzione della vista o con cecità e, in almeno la metà dei casi, la perdita visiva potrebbe essere prevenuta o trattata efficacemente attraverso diagnosi precoce, cure appropriate e accesso ai servizi. La vista, tuttavia, non è soltanto una questione di numeri. È una risorsa essenziale che accompagna ogni fase della vita e condiziona l’apprendimento, la produttività, l’autonomia personale, la partecipazione sociale e la qualità della vita. L’Italia – precisa la nota della Fondazione Iapb – è uno dei Paesi più longevi al mondo e si trova oggi ad affrontare una crescita costante delle patologie oculari cronico-degenerative legate all’invecchiamento come glaucoma, degenerazione maculare legata all’età e retinopatia diabetica, di cui si stima siano affette in Italia oltre 3 milioni di persone. Inoltre va citato il rapido incremento della miopia nelle giovani generazioni, favorito anche dai cambiamenti degli stili di vita e dall’aumento del tempo trascorso negli ambienti chiusi e davanti agli schermi digitali: nel 1990 a livello globale circa il 25% dei bambini e degli adolescenti erano miopi, nel 2023 quasi il 36%, nel 2050 si stima raggiungano circa il 40%, pari a 740 milioni”.

Per Mario Barbuto, presidente della Fondazione Iapb Italia e dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, “la vista è un bene così presente nella nostra vita quotidiana che spesso finiamo per darlo per scontato. Io so, per esperienza personale, quanto profondamente la sua perdita possa cambiare il modo di vivere, di muoversi, di lavorare e di entrare in relazione con gli altri. È per questo che dobbiamo aiutare le persone a comprendere, fin da giovani, quanto sia prezioso vedere e quanto sia importante prendersi cura dei propri occhi lungo tutto l’arco della vita. La prevenzione non è un gesto occasionale ma una pratica quotidiana. Non ci stancheremo mai di lavorare perché mai nessuno possa perdere la vista per cause evitabili, perché siamo profondamente convinti che la vista è vita”.

La Giornata mondiale della vista gode dell’Alto Patronato della Repubblica Italiana. Per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, Iapb Italia ETS ha anche realizzato un murales tattile in via Galvani (Testaccio) a Roma. Per Barbuto, “un’opera unica, così bella che la vede anche un cieco. La vista non va semplicemente conservata, va custodita per tutta la vita. Come la perla rappresentata nel murale tattile cha abbiamo realizzato”.

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