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7 ottobre, Esperia: “Mentre si commemora il massacro di Hamas, una componente del Pd romano e dello staff di Gualtieri attacca Israele sui social”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Il 7 ottobre, mentre il mondo commemora le vittime del massacro di Hamas, la dirigente del Pd romano Habiba Manaa, che fa anche parte dello staff del sindaco Gualtieri, sceglie di pubblicare un post” su Facebook “che evita di condannare Hamas e attacca Israele”. E’ quanto denuncia la piattaforma media Esperia in un video sui social, pubblicando in rete screenshot con i post della Manaa e con parti della delibera con cui le sarebbe stato assegnato l’incarico in Campidoglio.  

Si tratta, precisa Esperia, di “un profilo che per il Comune segue dossier come il collegamento tra la Grande Moschea di Roma e la Stazione Termini, con un incarico da 47mila euro l’anno nell’ufficio di gabinetto del sindaco”.  

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