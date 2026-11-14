500 mln di euro in più per la sanità in Manovra, l’ipotesi sul tavolo di Schillaci-Giorgetti

(Adnkronos) – Il muro anti-richieste alzato dal Mef nei giorni caldi della Legge di bilancio 2027 potrebbe aprirsi un pochino per permettere di aumentare i finanziamenti per la sanità pubblica. Si parla di circa 500 mln – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – sul tavolo Salute-Mef dove il ministro Schillaci e il ministro Giorgetti dialogano da tempo. L’ipotesi si sta rafforzando in queste ore, ieri dall’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi è emerso un ulteriore passo avanti, “stiamo lavorando col ministro Giorgetti per individuare maggiori fondi”, ha confermato Schillaci che ha però chiarito che le risorse andranno a “premiare chi lavora nel Servizio sanitario nazionale”. Proprio gli operatori, medici e infermieri, il 5 dicembre sfileranno a Roma per dare voce al mal di pancia verso la manovra. La boccata di ossigeno di nuove risorse, se sarà confermata l’ipotesi – rispetto a quelle indicate dal Mef – sarebbe la ‘pillola’ per lenire l’insofferenza del personale di ospedali e Asl.

La possibilità di incrementare le risorse per la sanità è emersa anche da quanto hanno detto, al termine dell’incontro a Chigi, dai segretari generali di Cisl e Uil, Daniela Fumarola “stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità”; e Pierpaolo Bombardieri “il ministro Giorgetti ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, stanno valutando di mettere ulteriori risorse e su questa cosa insisteremo”.

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