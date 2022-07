40 interventi di VFF, vasto incendio in via Castelnuovo Farfa a Roma e a Marino

Sono oltre 40 gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco su tutto il territorio di Roma e Provincia per incendi di boschi e sterpaglie. Le zone maggiormente colpite sono state dalle ore 14:30 circa nel Comune di Marino in via Castagnole di Sopra, 17; in via Castelnuovo di Farfa, 40 dove dalle 16:00 circa quattro squadre dei vigili del fuoco e un’autobotte, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie, le fiamme hanno raggiunto un rimessaggio dei pullman e sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

