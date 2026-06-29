35 nuovi supercomputer NVIDIA AI per l’Europa

(Adnkronos) – Il potenziamento delle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni in Europa registra una fase di espansione coordinata attraverso lo sviluppo di trentacinque nuovi supercomputer dedicati all’intelligenza artificiale e al calcolo ad alte prestazioni (HPC). Il piano di implementazione, annunciato nel contesto della conferenza ISC High Performance 2026, estende la rete di calcolo in ventitré Paesi, mettendo le nuove risorse computazionali a disposizione di oltre tre milioni di ricercatori operanti in istituti accademici, centri di supercalcolo nazionali e strutture industriali.

Sotto il profilo tecnico, i nuovi sistemi si basano sulle piattaforme hardware full-stack NVIDIA Blackwell e Hopper, supportate da reti di interconnessione Quantum InfiniBand e librerie software CUDA-X. Dal bilancio dello scorso anno, la capacità computazionale complessiva distribuita o pianificata sul territorio europeo ha raggiunto gli 800 exaflops IA, una quota destinata a supportare modelli predittivi nei campi della climatologia, della biomedicina, della decarbonizzazione energetica e della simulazione quantistica. Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, ha descritto l’indirizzo strategico di questa espansione: “L’intelligenza artificiale è il nuovo strumento della scienza e l’Europa sta costruendo l’infrastruttura per metterla nelle mani di milioni di ricercatori. Con il calcolo accelerato NVIDIA, gli studiosi possono simulare sistemi più complessi, addestrare modelli IA scientifici e strutturare flussi di lavoro di IA agentica in grado di trasformare i dati e le competenze europee in scoperte rivoluzionarie per il mondo intero”.

Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA

La configurazione delle nuove installazioni europee, denominate fabbriche IA, tocca diversi nodi nevralgici della ricerca continentale. In Spagna, il Barcelona Supercomputing Center espanderà il sistema MareNostrum5 mediante l’integrazione di moduli GB300 NVL72 e GB200 NVL4 connessi tramite la piattaforma InfiniBand Quantum-X800, un’architettura accreditata di 20 exaflops per l’addestramento IA e 33 exaflops per l’inferenza. Mateo Valero Cortés, direttore del centro di Barcellona, ha inquadrato l’iniziativa: “Il BSC si impegna a costruire un’infrastruttura di intelligenza artificiale che faccia progredire la scienza, l’industria e la società. Con l’aggiornamento a MareNostrum5 e al calcolo accelerato NVIDIA, il consorzio composto da Spagna, Portogallo e Turchia metterà a disposizione dei ricercatori europei gli strumenti per affrontare alcune delle sfide più complesse del mondo, dalla modellazione climatica alla scoperta biomedica”.

In Germania, il programma BavariaAI prevede l’attivazione della piattaforma Blue Swan presso l’Università Friedrich-Alexander di Erlangen e il centro LRZ, un cluster da 1.000 GPU GB200 NVL4 accreditato di 11 exaflops in addestramento e 22 in inferenza. Markus Blume, Ministro della Scienza della Baviera, ha commentato il progetto: “Con il progetto ‘Blue Swan Platform’, la Baviera sta lavorando a un modello di intelligenza artificiale fondazionale multimodale, innovativo e indipendente, destinato a importanti aree applicative come la sanità e la robotica. Questo ci consentirà di fornire uno strumento IA potente per la scienza e l’industria, pienamente conforme agli standard europei. Per questo obiettivo ambizioso, stiamo attualmente costruendo una speciale infrastruttura di calcolo presso l’Università Friedrich-Alexander di Erlangen, il più grande cluster di GPU mai installato in un’università tedesca”. Sempre in territorio tedesco, il centro HLRS di Stoccarda ospiterà HammerHAI, la prima fabbrica IA nazionale dotata di oltre 850 GPU GB200 NVL4 per simulazioni ingegneristiche e modelli linguistici di grandi dimensioni, capace di esprimere 8 exaflops in addestramento e 15 in inferenza. Michael Resch, direttore del centro di Stoccarda, ha sottolineato il valore industriale della struttura: “La Germania è da lungo tempo leader nell’ingegneria, nella scienza e nell’innovazione industriale. Con HammerHAI, la prima fabbrica IA tedesca, stiamo sviluppando queste fondamenta attraverso un’infrastruttura di intelligenza artificiale nazionale e sicura che aiuterà i ricercatori e gli utenti industriali ad accelerare la simulazione, l’inferenza e la scoperta scientifica, rafforzando la capacità dell’Europa di trasformare il calcolo avanzato in scoperte concrete per il mondo reale”.

Sul fronte italiano, il consorzio interuniversitario CINECA, in coordinamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, guiderà lo sviluppo della fabbrica IA IT4LIA, un’infrastruttura basata su oltre 8.000 GPU GB200 NVL4 concepita per erogare 82 exaflops di addestramento e 164 exaflops di inferenza IA. Gabriella Scipione, direttrice del comparto HPC di CINECA, ha evidenziato gli obiettivi strategici del nodo italiano: “IT4LIA segna un passo strategico nel rafforzamento dell’ecosistema europeo dell’IA e dell’HPC, fornendo un’infrastruttura ad alte prestazioni all’ecosistema della ricerca e dell’innovazione. Attraverso il calcolo accelerato avanzato, EuroHPC con il CINECA, il Ministero dell’Università e della Ricerca italiano e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale stanno creando un ambiente sicuro e affidabile per lo sviluppo di modelli IA aperti e applicazioni nei settori dell’agritech, della cybersicurezza, della meteorologia, del clima e del manifatturiero, potenziando l’autonomia tecnologica dell’Europa e rafforzando il ruolo dell’Italia nello scenario globale dell’intelligenza artificiale”. Completa il quadro iniziale la Svezia con la Mimer AI Factory presso l’Università di Linköping, una struttura di proprietà della EuroHPC Joint Undertaking che conterà su 100 sistemi GB200 NVL4 per lo sviluppo di intelligenza artificiale fidata e scienze della vita.

I flussi di calcolo ad alte prestazioni trovano applicazione immediata nella transizione energetica e nella climatologia industriale. Un esempio di questa integrazione è rappresentato dalle attività ingegneristiche di Siemens Energy, che impiega la suite Siemens Xcelerator accelerata da librerie Omniverse e strutture CUDA-X per modellare la fluidodinamica computazionale e i processi di combustione delle turbine a gas alimentate al 100 per cento a idrogeno, una transizione fisica complessa per via delle temperature estreme e dei comportamenti dei fluidi. L’adozione di flussi di lavoro guidati dalla simulazione digitale ha consentito di contrarre i tempi di calcolo per le iterazioni di progettazione dei bruciatori fino al 77 per cento, velocizzando la successiva validazione tecnologica tramite componenti realizzati in manifattura additiva.

Parallelamente, l’infrastruttura europea registra progressi nell’architettura ibrida quantistica-HPC attraverso la piattaforma aperta CUDA-Q. Al CINECA, EuroHPC e Pasqal stanno integrando un’unità di elaborazione quantistica ad atomi neutri (QPU) gestita tramite l’orchestratore Slurm, fornendo un ambiente per lo sviluppo di algoritmi per la scienza dei materiali. In Germania, Fraunhofer FOKUS lavora all’interoperabilità tra la piattaforma CUDA-Q e il linguaggio di programmazione quantistica Eclipse Qrisp, mentre il Barcelona Supercomputing Center ha integrato i medesimi protocolli nel software di controllo del computer quantistico analogico sviluppato da Qilimanjaro Quantum Tech. Sul piano dei primati di simulazione, i ricercatori del Jülich Supercomputing Centre hanno eseguito sul supercomputer JUPITER, basato su superchip GH200 Grace Hopper, la simulazione completa di un computer quantistico universale a 50 qubit denominata JUQCS-50, stabilendo un riferimento numerico per la verifica dei complessi problemi quantistici su architetture a calcolo accelerato.

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