Al via la settima edizione di Ardea Jazz: martedì 5 luglio la presentazione ufficiale

Martedì 5 luglio alle ore 12.00 presso la Sala consiliare “Sandro Pertini”, in Via Laurentina Km 33 ad Ardea, si terrà la presentazione ufficiale della 7ᵃ edizione di Ardea Jazz, il festival del jazz in programma da giovedì 14 a lunedì 18 luglio ad Ardea.

Ospiti della conferenza stampa oltre al direttore artistico della Filarmonica Raffaele Gaizo, il vice-presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado, il consigliere del comune di Ardea Lucio Zito.

