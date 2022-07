Torvaianica, Capolei premia il Capitano della Guardia di Finanza Leonardo Cuneo

Giornata speciale al Parco Zoomarine di Torvaianica oggi 1 luglio 2022. Una rappresentanza di donne e uomini della Guardia di Finanza, con a corredo alcuni mezzi impiegati nei servizi di terra e aeronavali, emblemi del Corpo da sempre impegnato nella tutela del cittadino e dello Stato.



Un percorso visivo e concreto che ha consentito agli ospiti del Parco di avere un rapporto diretto con il personale della Guardia di Finanza impiegato nei molteplici settori quali quello ordinario di terra, con i baschi verdi e le unità cinofile, e quello aeronavale, con personale di volo e i sommozzatori. Il tutto nella splendida cornice del Parco Zoomarine all’interno del quale le numerose “famiglie” presenti hanno fatto da elemento di coesione.



In siffatto contesto il Parco ha espresso i più profondi e sinceri ringraziamenti a tutto il Corpo e in particolare alle componenti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, tra cui: il Centro Aviazione di Pratica di Mare, il Comando Regionale Lazio e quello Provinciale di Roma, il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, il Museo Storico e la Compagnia di Pomezia, costante punto di riferimento per il Parco per la tutela ed il rispetto delle norme fiscali regolanti le attività commerciali del territorio.



In occasione dell’evento, il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei ha consegnato al Cap. Leonardo Cuneo, Comandante della Compagnia Guardia di Finanza Pomezia, in rappresentanza del Corpo della Guardia di Finanza, una targa ricordo “per la disponibilità dimostrata sul territorio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...