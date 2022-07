Ciclabile Magliana-Meucci, Palma (Fdi): “Condizioni di Degrado diffuso”

“Ho raccolto la denuncia di BiciRoma di Fausto Bonafaccia e di alcuni residenti di Via Cruto che frequentano quel tratto di ciclabile ed ho rappresentato agli uffici di Roma Mobilità, alla Polizia Locale, al Simu e del

nostro Ufficio tecnico un intervento congiunto per avviare una serie di verifiche di diversa natura, per bonificare definitivamente i luoghi “.



“La città sta vivendo uno dei momenti più bui ed è necessario, anche dall’opposizione municipale, uno slancio d’amore”.



“i dipartimenti sono troppo lontani dai territori e solo con il decentramento Roma si Potrà salvare. Al momento il Campidoglio è il principale avversario dei 15 municipi di Roma, relegati e destinati alla marginalità. Peccato che questa scelta scellerata e questo immobilismo stia facendo morire anche Roma”.



Così in una nota Marco Palma, vicepresidente del XI Municipio di Roma Capitale e consigliere municipale di Fratelli d’Italia.

