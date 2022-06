Vacanze, il vademecum antitruffa della polizia e di AirBnb

Questa estate il rischio truffe nel settore delle vacanze è elevatissimo, e i consumatori devono prestare la massima attenzione per non perdere i propri soldi e ritrovarsi senza alcuna sistemazione dove trascorrere la propria villeggiatura. Lo afferma il Codacons, intervenendo sull’allarme lanciato dalla Polizia Postale.

La crisi che attanaglia il nostro paese, con inflazione alle stelle e prezzi rincarati in tutti i settori, compreso quello turistico, alimenta il rischio di truffe e raggiri nella scelta delle vacanze estive e delle strutture ricettive – spiega il Codacons – La criminalità specializzata sfrutta proprio tale situazione, e l’esigenza dei cittadini di risparmiare sui costi delle villeggiature, per mettere in atto truffe sempre più sofisticate.

Un pericolo che riguarda soprattutto case-vacanza e alloggi pubblicizzati sul web, spesso strutture da sogno offerte a prezzi molto bassi allo scopo di attirare il maggior numero possibile di vittime – prosegue l’associazione – Annunci che riportano foto dettagliate ma non l’indirizzo preciso delle abitazioni, spesso senza riferimenti e numeri telefonici di chi gestisce tali strutture, per il cui affitto vengono richiesti via mail pagamenti su carte ricaricabili o altri strumenti non tracciabili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...