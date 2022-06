Ardea, commercio: Sindaco Cremonini e consigliera Luana Ludovici primo impegno mantenuto

E’ questione di ore ed entrerà in vigore la norma di cui all’ art 26 bis del D.L 22/03/2021 n. 41, convertito dalla legge 21/05/2021 n. 69, dove a far data dal 30/06/2022 le concessioni di commercio su aree pubbliche dovranno essere rilasciate all’esito di procedimenti selettivi e a seguito di linee guida che saranno rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per evitare l’ennesimo disagio (sono sufficienti quelli ereditati dalla precedente amministrazione) e per dar evidenza della prontezza e sensibilità di questa amministrazione, vista anche la situazione economica che in questo momento attraversa l’Italia e in particolar modo Ardea, mi sono fatta portavoce affinchè venga tutelato un settore già colpito in maniera gravosa, quali i venditori ambulanti.

Ho chiesto con determinazione una immediata risoluzione del problema, che grazie al Sindaco Cremonini ( che proprio ieri si è insediato ) e al Dirigente Ing. Calcagni, con l’emissione di una determina in dirittura di arrivo vista la scadenza di domani, ha messo in sicurezza l’ attività del commercio su area publica(ambulanti) che erano già in possesso delle relativa concessione. Ringrazio Angelo Pavoncello, vicepresidente nazionale ANA-UGL presente nella campagna elettorale e che ci ha palesato questa problematica.

La Consigliera Lega Salvini Premier del Comune di Ardea Luana Ludovici

