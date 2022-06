Rifiuti, incendio Malagrotta. FdI: “Gualtieri ora deve spiegarci come risolvere l’emergenza”

“Le conseguenze dell’incendio dell’impianto di Malagrotta a Roma ci preoccupano. Un disastro le cui cause devono essere chiarite ma soprattutto il Sindaco dovrà spiegare in assemblea Capitolina nelle prossime ore come affrontare l’emergenza rifiuti a Roma nelle prossime settimane”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Giovanni Quarzo, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina ed i Consiglieri del Municipio 11 Vanessa Borsari e Daniele Calzetta.

