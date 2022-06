ALLA PARTENZA “ETICA NELLO SPORT E NELLA VITA”, CORSO NAZIONALE CNIFP – SCUOLA DELLO SPORT SUL WEB BRIDGE WEEK CON EVENTI A BUDAPEST, TORREMAGGIORE, ROMA, ISCHIA E PROCIDA, UNA VALANGA DI FAIR PLAY …

DA LUNEDI’ 20 GIUGNO VERRA’ DATO IL VIA AL CORSO CNIFP – SCUOLA DELLO SPORT – GRATUITO SU WEB + volume “PREPARARE ALLO SPORT” MANUALE PER LA PREPARAZIONE FISICA DI BASE (Brunetti, Merni, Nicolini) – ISCRIZIONI SINO A VENERDI’ 17 GIUGNO, FORNENDO DATI ANAGRAFICI E INDIRIZZO EMAIL A … presidenza@fairplaysport.it

INFINE, SULL’ISOLA D’ISCHIA, DAL 19 AL 22 GIUGNO ANDRA’ IN ONDA IL 41° MEETING ESTATE, ORGANIZZATO DAL COMITATO CAMPANO DEL CNIFP, CON UN INTENSO PROGRAMMA INCENTRATO SUL PROGETTO “OIKOUMENE” – CASA COMUNE DEI POPOLI MEDITERRANEI E SUL SIGNIFICATO DELLA TREGUA OLIMPICA IN VISTA DEI GIOCHI DI PARIGI 2024, CON IL RUOLO DI “PONTE” STORICO CULTURALE DELLA COLONIA GRECA DI PITECHUSA. PER QUESTO, INTERVERRA’ LO STESSO PRESIDENTE DEL EFPM (EUROPEAN FAIR PLAY MOVEMENT) PHILIPPE HOUSIAUX, PERALTRO ATTESO POI IN VISITA IL 22 DI GIUGNO A PROCIDA, CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA, SIGNIFICATIVA MATRICE DEL “PASSAPORTO FAIR PLAY” DESTINATO A PROVUOVERE LA “TRANSIZIONE ETICA” DELL’EUROPA, CHE VERRA’ SIMBOLICAMENTE SANCITA DALLE FIRME DEI RAPPRESENTANTI DI QUARANTADUE PAESI CONVOCATI A ROMA IL PROSSIMO 4 NOVEMBRE.