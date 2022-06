OGGI IL FAIR PLAY IN CAMPIDOGLIO, TRA LE PAGINE DI “SCRIVENDO ALTROVE”

– Ai nastri di partenza, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la prima edizione della rassegna letteraria “Scrivendo Altrove”.

L’iniziativa dell’Associazione culturale Occhio dell’Arte Aps in collaborazione con la Pegasus Edition gode del Patrocinio del Comitato Nazionale Italiano Fair Play. Attese numerose personalità culturali e istituzionali. Eurocomunicazione trasmetterà la diretta dell’evento sui suoi portali (www.eurocomunicazione.com e www.eurocomunicazione.eu) e sulle pagine social :

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC3ff2RMxsJCKLJC5BtRtB3Q…

Facebook https://www.facebook.com/Eurocomunicazione

Twitter https://twitter.com/Euro_comunica

Instagram https://www.instagram.com/euro.comunicazione

Si partirà alle ore 15.00 con i saluti istituzionali dell’on. Fabrizio Santori, in rappresentanza dell’Assemblea Capitolina, cui seguiranno l’intervento di Lisa Bernardini, promotrice dell’Evento, una introduzione di Ruggero Alcanterini, Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, a sottolineare l’aspetto etico trasversale dell’iniziativa.

«Sono orgoglioso di ospitare in Campidoglio questa rassegna letteraria», dichiara alla stampa Santori. «Gli organizzatori sono riusciti a coinvolgere autori di prestigio, letterati, registi, giornalisti, insegnanti, critici, eccellenze del bel canto. Uomini e donne poliedrici e dall’indubbio talento artistico, che impreziosiscono il format “Scrivendo altrove”. E, con la scelta di aderire a questo evento nel cuore di Roma, premiano un luogo simbolo – il Campidoglio – che è e deve essere un punto di riferimento delle attività culturali di livello non soltanto romano, ma anche nazionale e internazionale».

Gli autori ospiti della rassegna sono: il critico, saggista ed editore Roberto Sarra (“Joseph” – Pegasus Edition); la soprano Maria Dragoni, notoriamente reputata l’erede della divina Maria Callas (“La sirena di Procida” – Pegasus Edition); la docente Daria Collovini (“L’Ora Blu” – Gaspari Editore, seguito del precedente romanzo “La Ballerina di Degas”); il regista, sceneggiatore e scrittore Marco Tullio Barboni (“…e lo chiamerai destino” con adattamento teatrale – Paguro Edizioni), il giornalista greco, naturalizzato italiano, George Labrinopoulos (“L’Italia dei Giganti” – Pegasus Edition); il regista RAI Filippo De Masi, figlio del celebre compositore Francesco (“Le Case hanno gli occhi” – Pegasus Edition); la giornalista della Stampa Estera Lisa Bernardini (“Tu ce l’hai Peter Pan? Appunti di viaggio in un tempo difficile” – Pegasus Edition). Infine, l’umorista politico Federico Palmaroli in arte Osho (“Carcola che ve sfonno” – Rizzoli).

Tra i relatori dell’evento figure autorevoli come il giornalista, critico musicale e autore tv Nicola Sisto, il giornalista Francesco De Palo e l’esperto di comunicazione e pedagogia Alessio Papalini.

Tra i partners e media partners: Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi, GP Magazine, La Voce Magazine degli Italiani in Francia, Culturlandia, Libro Plus, programma Well tv “Fatti e Storie da raccontare”, Storie di Donne Kermesse culturale, L. B.D. Communication, Eurocomunicazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...