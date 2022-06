Lanuvio, successo per la mostra delle fiabe russe ospitata al Cantinone

Percorsi fiabeschi tra principesse coraggiose, principi valorosi e avidi personaggi puniti da Nonno Gelo. Sono stati questi gli ingredienti della mostra delle fiabe russe che si è conclusa ieri. La Rassegna, allestita all’interno del Cantitone, ha registrato la partecipazione di tantissime persone,curiose di avvicinarsi a una cultura ancora poco conosciuta. L’iniziativa, nata da un’idea dell’insegnante Francesca Basile, e portata avanti in sinergia tra gli insegnanti dell’I.C. “Ettore Majorana”, l’Assessorato alla Cultura e alle Scuole e la Lanuvio Nuova Pro Loco, per dire no alla discriminazione culturale, si è espressa con racconti, filmati, disegni e marionette degli alunni dell’I.C. “Ettore Majorana” di Lanuvio.

Soddisfatto l’Assessore alla Cultura del Comune di Lanuvio Alessandro De Santis: “Per qualche giorno, e con grande successo, la scuola ha lasciato le pareti delle aule scolastiche per prendere forma nella rinnovata e polivalente location delle Segrete di Palazzo Colonna (Cantinone).

La scuola – ha infine voluto sottolineare la maestra Basile – si é cosí trasformata con la cittadinanza in comunità educante, superando pregiudizi e condividendo valori umani come la solidarietà, la resilienza, la tenacia e la forza d’animo che caratterizzano i personaggi di queste fiabe e che appartengono a ciascuno di noi, e che aspettano solo di venire fuori”.

