To Bella Monaca, carabinieri arrestano una donna trovata con dosi di eroina nascoste tra l’insalata: altri 3 uomini arrestati per spaccio

Prosegue l’attività antidroga dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca che, tra le note “piazze” di spaccio del quartiere, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri, durante un servizio di pattuglia in abiti civili, hanno arrestato una donna di 46 anni romana, già con precedenti, che alla vista dei Carabinieri, è salita a bordo dell’autobus linea “20 Express” in via dell’Archeologia. A quel punto i militari hanno deciso di seguire i suoi spostamenti e giunta alla fermata, in prossimità del civico 241, l’hanno sottoposta ad un controllo. All’interno della busta della spesa, tra le foglie di lattuga, i militari hanno rinvenuto 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, del peso complessivo di circa 305 grammi. La successiva perquisizione presso il suo domicilio, ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 2 involucri della stessa sostanza, nascosti all’interno di vari mobili della cucina, 5 “panetti” di hashish, del peso di circa 445 g, una bustina con all’interno 5 g. di marijuana, una bottiglietta contenente circa 40 ml di metadone ed un bilancino di precisione. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato anche un 42

