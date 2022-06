Archeojazz presenta: Corale Laurentiana in Concerto

Proseguono gli appuntamenti di Archeojazz, a cominciare dalle ore 15.00 di Domenica 05 Giugno tornano le visite nel centro storico e all’interno dell’area archeologica “Casarinaccio” che terminano con un concerto, organizzate dall’Ardeafilarmonica. L’iniziativa culturale che vede il patrocinio del Comune di Ardea parte, con l’appuntamento alle ore 15.00, dal sito archeologico di “Casarinaccio”, in via Francesco Crispi, da lì tutti insieme si proseguirà per un’istruttiva passeggiata verso il centro storico con visita alla Chiesa di Santa Marina (XIII sec) e alla storica scalinata di via Catilina. Di ritorno al sito archeologico dell’Area in via Francesco Crispi verso le ore 17.00, il pomeriggio proseguirà con il Concerto della Corale Laurentiana, 25 coristi che eseguono Spirituals, Canti popolari oltre che musica Polifonica. Al termine del concerto, prende il via una nuova iniziativa di Ardeafilarmonica, si potrà assistere alle “Prove aperte al pubblico”, saranno svelati i segreti di una esibizione, come nasce e come si compone un brano musicale, la scelta degli strumenti impiegati e altre rarità. Il pubblico sarà parte attiva intervenendo con domande e curiosità attinenti ai brani musicati. Prosegue anche la fortunata iniziativa “Ti regaliamo un libro”, progetto che invita alla lettura con i volontari che regalano un libro da scegliere tra quelli presenti fra le bancarelle nell’area archeologica di “Casarinaccio”. Per concludere il pomeriggio poi, l’Ardeafilarmonica offrirà un aperitivo a tutti i presenti. La partecipazione all’evento è gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

Info: 3471437326; mail: ardeafilarmonica@tiscali.it

