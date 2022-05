Nettuno, giornata ecologica al poligono militare

Decine di volontari hanno partecipato ieri mattina alla Giornata Ecologica organizzata al Poligono Militare di Nettuno dall’Uttat e dal Circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio e Nettuno.



Ad essere ripulita nell’ambito delle giornate “Spiagge e Fondali puliti”, con la partecipazione di volontarie e volontarie di Legambiente e del corpo militare e civile del Poligono con a capo il Colonnello Dario Porfidia, l’area dell’osservatorio Militare GRUE, destinata nel prossimo futuro a diventare un tratto di spiaggia pienamente accessibile ai diversamente abili grazie ad alcuni programmati interventi che permetteranno un sicuro e facile accesso privo di barriere architettoniche.



Una giornata all’insegna dell’ambiente resa possibile anche dalla fattiva collaborazione della Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Nettuno, che ha fornito le buste per raccogliere plastica e immondizia ed ha conferito quanto raccolto dai volontari sulla spiaggia.



Una giornata ecologica che non resterà isolata. In programma, infatti, il 19 giugno prossimo un’altra operazione “plastic free” grazie alla collaborazione tra il Poligono Militare e il Comune di nettuno

