Tesseramento 2022, Bruognolo(Lega): domani i banchetti nelle piazze dei Castelli Romani e del Litorale a sud della Capitale

La Lega torna nelle piazze dei Castelli Romani e del Litorale a sud della Capitale per il Tesseramento 2022 con una serie di punti di ascolto che verranno allestiti domani, sabato 20 maggio, a Velletri, Ciampino, Zagarolo ,Marino, Anzio e Nettuno. «Riprendiamo con tanto entusiasmo– spiega Tony Bruognolo, segretario Lega Provincia Roma Sud- la nuova campagna di tesseramento per dare l’opportunità ai nostri militanti di iscriversi al partito anche per il 2022 . Ai banchetti di domani saranno presenti coordinatori locali ed amministratori, che ringrazio per la consueta disponibilità, pronti ad ascoltare i bisogni e le istanze della cittadinanza.

