Lanuvio, amministrative: oggi presentazione della lista a sostegno di Volpi Sindaco

Dopo la consegna avvenuta lo scorso 13 maggio, oggi, venerdì, alle ore 18:00, la lista civica “Lanuvio per la Democrazia” a sostegno di Andrea Volpi candidato Sindaco, si presenta alla cittadinanza. “Molti cittadini riconosceranno tra le fila della nostra lista volti noti, affidabili ed esperti e conosceranno i nuovi candidati scelti per competenza, capacità e rappresentanza territoriale. La nostra lista non è una sorpresa, bensì la conferma di un progetto politico e amministrativo solido e non improvvisato. Abbiamo messo in campo una programmazione che guarda al futuro costruita sui pilastri amministrativi realizzati in questi anni. Parleremo del nostro Borgo Antico, di come collegheremo il centro storico ai quartieri periferici, parleremo di nuovi servizi e di quanto continueremo a fare in termini di pianificazione urbanistica e realizzazione di opere pubbliche. Risponderemo puntualmente alle calunnie e alle bugie messe in campo da chi, non avendo fatto nulla per 5 anni, ha necessità di essere visibile per attrarre consenso” lo dichiara Andrea Volpi candidato Sindaco per la lista “Lanuvio per la Democrazia”. L’appuntamento è per oggi, venerdì 20 maggio 2022, alle ore 18:00 in Piazza C. Fontana (Giardinetti) a Lanuvio.

