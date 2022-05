Roma, Fratelli d’Italia su multiservizi: “La sinistra mette a rischio migliaia di posti di lavoro”

Il Campidoglio ha deciso di affidare il servizio alle scuole attraverso la costituzione di una nuova società sulla base della gara a doppio oggetto pubblicata nel 2020 dalla giunta Raggi che mette a rischio la conservazione del posto di lavoro di migliaia di dipendenti della multiservizi.

Fratelli di Italia si oppone e si opporrà sempre a questa scelta sbagliata nel merito e illegittima sul piano giuridico in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia europea sulla questione. Così in una nota il gruppo di fratelli di Italia in assemblea Capitolina.

