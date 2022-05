Anzio Calcio, quattro juniores si allenano con l’Atalanta

(MeridianaNotizie) Anzio, 17 maggio 2022 – Un matrimonio che funziona. Enorme soddisfazione per l’Anzio Calcio che continua a veder crescere i propri giovani grazie anche al connubio con l’Atalanta. In particolare segnaliamo con piacere la chiamata da parte della società orobica per i classe 2009 Francesco Papagna e Alessandro Orsini, allenati dallo storico mister Fabio Ludovisi e per i 2008 Leonardo Depicolzuane, giovane capitano, e il bomber Lorenzo Montanaro, guidati dal nostro Mirko Petrianni. I giovani atleti hanno svolto un allenamento speciale nel centro nerazzurro di Zigonia nella giornata odierna e concederanno il bis. Una gratificazione enorme per i giovani calciatori anziati e la conferma della bontà del lavoro svolto dai nostri tecnici in collaborazioni con i dirigenti bergamaschi. Sempre forza Anzio

