Sabaudia sempre più Blu

“Sabaudia ha ricevuto la 21esima Bandiera Blu, una riconferma importante che viene conferita dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee valutate migliori per la qualità delle acque di balneazione, gli approdi turistici, i servizi offerti e le attività di sensibilizzazione ambientale promosse” spiega Francesca Avagliano, candidata alle prossime elezioni amministrative con Paolo Mellano Sindaco, nonché Consigliera comunale uscente delegata alla Sostenibilità.

“E’ bene sottolineare che questo riconoscimento si ottiene con il raggiungimento di moltissimi obiettivi che coinvolgono diversi settori (dalla raccolta differenziata alla promozione di iniziative di educazione ambientale, dalla mobilità sostenibile all’offerta turistica, e così via) e dunque premia il lavoro svolto dall’Amministrazione uscente e dall’Ufficio Servizio Ambiente diretto dalla Dott.ssa Mariarosaria Falasca che hanno permesso di dare continuità agli standard qualitativi raggiunti negli anni passati.

E tra i servizi offerti non va dimenticata l’istituzione nei mesi estivi di 3 spiagge libere gratuite per tutti con servizi minimi (job chair e bagni chimici), assistenza (bagnino e protezione civile) e navetta su chiamata direttamente a casa.

Hanno contribuito al mantenimento di questi standard anche le attività promosse dal Comune a favore dell’educazione ambientale svolte sul territorio in collaborazione con il Labnet Lazio gestito dall’Istituto Pangea Onlus. Al riguardo Sabaudia ha ricevuto anche un finanziamento nel 2021 – di circa €50 mila dalla Provincia di Latina – per la realizzazione del Progetto Rewtland “Acqua, una storia a lieto fine”, finalizzato alla sensibilizzazione sul tema della qualità delle acque superficiali.

Non per ultime, importantissime le azioni di sensibilizzazione alla tutela ambientale proposte e realizzate da varie Associazioni, tra cui Plastic Free e Legambiente, sostenute dall’Amministrazione uscente e da moltissimi volontari, per stimolare una cultura ambientale tra tutti i sabaudiani.

Sabaudia non è nuova a questi riconoscimenti visto anche il recente vessillo della Spiga Verde, ottenuto per la prima volta nel 2021 sempre dalla Foundation for Environmental Education, che certifica la qualità ambientale e le buone pratiche di sostenibilità.

La tutela ambientale ha rappresentato uno degli ambiti in cui il nostro impegno è stato più costante e proficuo; anche per il prossimo mandato – se i cittadini riporranno in noi la loro fiducia – siamo pronti a raggiungere nuovi e prestigiosi obiettivi.”

