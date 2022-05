Ardea, i carabinieri incontrano il Centro Anziani Caduti di Nassirya

Ieri pomeriggio si è svolto un incontro tra il centro anziani “Caduti di Nassirya” e il Comando dell’Arma dei Carabinieri di Tor San Lorenzo.

Il comandante dott. Massimo Porrino del Comando di Tor San Lorenzo, ha descritto i principali metodi che i criminali utilizzano per entrare in possesso delle informazioni sensibili delle persone (ricerche sui social, osservazione abitudini delle persone), fino ai casi che più frequentemente leggiamo sui giornali come la truffa dello specchietto oppure il rappresentante della società telefonica che cerca di entrare in casa per la stipula di contratti.

“E’ stato interessante vedere che anche qualcuno dei presenti era stato vittima di alcune delle truffe descritte dai Carabinieri, condividendo con gli altri la brutta esperienza che sarà di lezione per altri…al contrario, altre hanno sono riusciti ad adottare i comportamenti corretti per non essere truffati” ha dichiarato l’Assessore Alessandro Possidoni.

“Ringrazio il comandante dott. Massimo Porrino, l’Arma dei Carabinieri e tutto

