San Felice Circeo è Bandiera Blu 2022. Il Comune pontino ha ottenuto ancora una volta il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla Ong internazionale Fee, Foundation for Environmental Education alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

“La Bandiera Blu – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – non solo premia la qualità delle nostre acque di balneazione ma anche il rispetto verso la natura da parte della nostra comunità che dimostra sempre grande sensibilità verso le attività green promosse sul nostro territorio.”

“L’anno scorso, per esempio – continua il primo cittadino – abbiamo ospitato e partecipato con entusiasmo alla campagna anti-littering “Piccoli gesti grandi crimini”, organizzata da Marevivo in collaborazione con Bat Italia e JustonEarth, un’iniziativa contro l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente, il rifiuto più diffuso sulle spiagge d’estate che rilascia sostanze nocive nel mare, danneggiandone l’ecosistema. Questa e tante altre attività, come la collaborazione con l’Enea per lo sfruttamento della Posidonia oceanica, rendono più belle le nostre spiagge e più pulito il nostro mare. Anche quest’anno, chi sceglierà il Circeo per le vacanze estive troverà uno dei litorali più belli e green d’Italia.”

