Pomezia, formazione, occupazione e sviluppo tecnologico: il Sindaco sottoscrive l’atto costitutivo della Fondazione I.T.S. Academy LAZIODIGITAL

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha sottoscritto questa mattina l’atto costitutivo della Fondazione I.T.S. Academy LAZIODIGITAL, un innovativo polo di alta formazione nato dall’azione di partenariato tra enti pubblici (Istituto di Istruzione Superiore Giorgi-Woolf di Roma, Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “La Sapienza” Università di Roma, Comune di Pomezia, Comune di Palombara Sabina, Città Metropolitana di Roma capitale) e privati, tra cui diverse aziende leader nel campo dell’ICT (Information Communication Technology) e della comunicazione.

L’ I.T.S. Academy LAZIODIGITAL rappresenterà un solido punto di riferimento nell’ambito dell’alta formazione di tecnici specializzati nel settore ICT e promuoverà lo sviluppo di soluzioni e competenze digitali con l’obiettivo di rispondere ai nuovi fabbisogni del tessuto imprenditoriale nell’ambito dell’informatica e delle nuove tecnologie.

Presente in qualità di partner e socio fondatore, Pomezia ospiterà un percorso didattico finalizzato alla creazione di innovative competenze digitali e al potenziamento dell’occupazione sul territorio.

