Il Nettuno calcio torna in Eccellenza: “Vittoria che unisce la città”

Si conclude in modo trionfale la stagione del Nettuno Calcio che con la vittoria per 3-1 in casa del Virtus Ardea ha ottenuto la certezza matematica del primo posto nel campionato di Promozione strappando il pass per il prossimo campionato di Eccellenza.



“Siamo orgogliosi di questa squadra e dei nostri ragazzi – dichiara il sindaco Alessandro Coppola – E’ un risultato che fa gioire tutta la nostra città che aspettava da anni di tornare protagonista nel panorama calcistico regionale. Che sia questa solo la prima di tante vittorie per il Nettuno e per i nettunesi”.



Il Nettuno Calcio mancava dal campionato di Eccellenza dalla stagione 2014/2015 e il prossimo anno tornerà nel palcoscenico più importante della Regione Lazio.



“Nettuno torna dove merita di essere: nel massimo campionato regionale di calcio – le parole del Vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro – congratulazioni alla società del presidente Tosoni, ma soprattutto al mister Panicci e a questa squadra composta in gran parte da ragazzi di Nettuno. A nome di tutta la città mi congratulo con loro per questo risultato. Davvero complimenti e grazie per questo successo che avete regalato alla nostra città”

