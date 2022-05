Volley, Asd Tor San Lorenzo: “Campionato esaltante grazie allo sponsor Sedici Pini”

Campionato esaltante dell’A.S. D. Tor San Lorenzo, la società ringrazia lo sponsor tecnico: il centro commerciale “Sedici Pini“.

Un messaggio senza troppi giri di parole, quello del presidente fondatore Giovanni Ussia, che arriva a distanza di due anni dall’emergenza Covid-19 con una pandemia che ha travolto e colpito non pochi settori del Bel Paese, in particolar modo tutto il mondo sportivo.

“Grazie al sostegno del centro commerciale Sedici Pini, main sponsor per tutta la stagione agonistica 2021/22, siamo riusciti a riattivare tutta l’attività sportiva e offrire ai ragazzi del territorio una fonte di sfogo e benessere. Un obiettivo non facile, raggiunto grazie al sostegno del direttore Modestino Meoli che ha sposato la nostra causa”.

In questo modo, l’ambiziosa società di Tor San Lorenzo, è riuscita a partecipare al campionato federale con la sua straordinaria squadra femminile, ottenendo importanti risultati in un campionato, secondo gli addetti ai lavori, a dir poco esaltante.

“Durante tutta la stagione le ragazze hanno espresso ottime prestazioni – conclude Ussia – Per tutti noi è importante rappresentare la nostra località in un campionato dove gareggiano società storiche del panorama provinciale e regionale. Oltre all’importante contributo economico, il centro commerciale ha contribuito alla nostra crescita sportiva in una competizione nazionale dove abbiamo dedicato tanto impegno, portando in alto il nome di Tor San Lorenzo, oltre a quello del nostro Comune”.

