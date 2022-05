Zoomarine premia l’associazione “Pomezia Aiuta”

Il parco acquatico di Torvajanica, Zoomarine, premia i volontari dell’associazione “Pomezia Aiuta”. E’ successo sabato 9 aprile, proprio all’interno del noto parco, in una giornata dedicata che ha visto la partecipazione del direttore e del dirigente dell’associazione di volontariato Paolo Dimasi, oltre che alla responsabile Emanuela Violante e alcuni volontari.

Un riconoscimento, quello ricevuto dall’associazione, che attesta l’aiuto fornito al parco sia nel sociale che per l’ausilio, durante la pandemia in particolare per la donazione di foraggio per gli animali della struttura.

Per la celebrazione sono stati allestiti dei gazebi all’interno del parco, per permettere la partecipazione alle tante associazioni collaboranti con Pomezia aiuta. Presente così la protezione civile ECHO, la protezione civile Gamma 13, la protezione civile N.O.A.L., la Croce Rossa di Pomezia, Formalba, Ciro Luongo, Airp, Mustang onlus pet therapy, progetto sociale benessere studio gaia-studio albanese-studio Cirulli-studio vantaggi.

“Quest’evento senz’altro ha dimostrato come l’altruismo non passa mai inosservato – commentano dall’associazione – Ringraziamo tutto lo staff e il direttore di Zoomarine per averci accolto”.

